賽義德中期選舉前半年民調落後　預言「反勝共和黨對手7%」終應驗

美國11月3日舉行中期選舉，密歇根州民主黨籍聯邦參議院候選人賽義德（Abdul El-Sayed）以約7%的選票差距，擊敗共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers），勢成美國首位穆斯林參議員。這場選舉的結果除了創下歷史外，甚至還準確應驗了他本人半年前對選情作出的「預言」。



賽義德5月3日在社交媒體X轉發一個顯示他落後羅傑斯近4%的民調，並寫道：「給我三個月時間，他（羅傑斯）那些在佛羅里達的高爾夫球友都不會投票給他。我敢打賭，我（屆時）會以7（個百分點的優勢）把他打得落花流水。」

據美國全國廣播公司（NBC），賽義德在點票達97.5%的情況下獲得52.5%的選票，剛剛好比羅傑斯的45.5%高7個百分點。

選舉結果出爐後，網民紛紛湧至賽義德5月發布的「預言貼文」留言，他本人也重新轉發該貼文，並附上顯示他擊敗羅傑斯的選舉結果數據。

賽義德是一名流行病學家及前公共衞生官員，並一直主張全民醫保等左翼政策，他如今將成為美國史上首位穆斯林參議員。

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之前多次聲稱他為「恐怖份子」和「聖戰份子」（jihadist）的言論，賽義德勝選後揶揄道：「我知道你（特朗普）過去讀我的名字有困難。所以，等萬斯（JD Vance，美國副總統）1月給我主持就職宣誓儀式後，你直接叫我參議員就好。」