美國紅肩鷹長期偷食雞肥到飛不起　遭送院強制減肥

美國維珍尼亞州一隻紅肩鷹疑因天天捕食鄰居的散養雞，體重超標被野生動物中心診斷肥到飛不起，現正在中心節食減肥。



據美國霍士新聞報道，這隻成年雌性紅肩鷹在羅阿諾克縣（Roanoke）一處私家車道被發現，無明顯外傷卻飛不起，職員大感疑惑。送往羅阿諾克西南維珍尼亞野生動物中心檢查後，骨折、鉛中毒、眼傷及頭部創傷等全部正常，唯獨體重離譜——工作人員甚至摸不到牠的龍骨突。

同類雌鳥一般最多1.5磅（約680克）重，牠卻重達約2磅（910克），超標逾三成。

中心追查期間曾懷疑牠是走失的馴鷹或遭人餵飼，於是向發現者詢問附近是否有散養雞，後得知其鄰居放養的雞近幾週正「以驚人速度消失」，事件才終於真相大白。工作人員推斷，這隻鷹每天早上趁雞群出籠時捉一隻飽餐一頓，再回到附近樹上睡覺，等到肚子餓又再下手，持續數週的高熱量「自助餐」讓牠增重過多，最終失去飛行能力。

中心稱事件雖惹笑，但實際是人為引發的問題。失去飛行能力的鷹極易遭更大的捕食者獵殺，呼籲公眾勿直接或間接餵飼野生動物，養雞者宜設有頂蓋圍欄。

這隻紅肩鷹現正節食兼每天運動，減肥成功後將被放回野外。