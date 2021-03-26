蘇彝士運河長榮貨輪擱淺　小小挖土機建功　清淤3天船頭重見天日

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-26 12:58

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）3月23日意外在蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，它已卡在運河中3天，導致運河交通全面阻塞。當地駕駛一部小挖土機的操作員在嘗試清走船頭的淤泥，同時在Twitter上發推文講及新進度，看相關工作已有進展。

蘇伊士運河：圖為3月24日，掘土機在埃及蘇伊士運河的岸邊挖走泥土及石頭，嘗試協助擱淺的超大型貨櫃輪長賜號移動。（Reuters）

被視為貨輪「脫險」暫時唯一希望的挖土機，持續在船頭工作3天，看來已看到成果，部分船頭得以「重見天日」。名為Guy With The Digger At Suez Canal的Twitter帳戶10小時前發文稱，連續工作36小時待在機器附近，他稱自己差不多聾了。

↓這張照片成為「潛力圖」，有網民用改圖打趣說，自己的問題如「長賜號」那麼大，而自己的治療師就像那一部孤軍作戰的小小挖土機。

have we done this one yet? pic.twitter.com/bz4lODKUsM — James Ball (@jamesrbuk) March 25, 2021

↓有人自嘲說，處理今年工作的難度如為「長賜號」解困：

↓有網民惡搞照片，稱由於貓搞不定這事，已「安排」一隻狗來挖掘：

埃及政府部門及公司正在全力解救全長400米，闊59米的20萬噸級貨櫃輪「長賜號」。新加坡的綜合海事解決方案公司Bernhard Schulte Shipmanagement稱25日早上嘗試將貨輪再浮起但失敗。

以荷蘭為基地的公司Boskalis正在致力清淤，圖令船身擺脫沙泥的阻困，尤其是將船頭的泥沙徹底挖走。政府估計至少要挖出12.8米的泥沙。Boskalis估計，可能需時數天至數周才能完成工作。

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