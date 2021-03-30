蘇彝士運河塞船＋火車相撞＋塌樓　埃及禍不單行皆因法老王詛咒？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 15:00

長榮貨運輪「長賜號」（Ever Given）在蘇彝士運河（Suez Canal，或譯蘇伊士運河）觸礁、26日埃及索哈省發生火車相撞等接連災難，當地人紛紛在社群網站說，一定是觸怒了法老王，受到詛咒。

時事通信報導，正榮汽船擁有的貨運輪、長榮的「長賜號」在本月23日觸礁，將近一周動彈不得，上百艘貨輪被堵在南、北兩端。26日索哈省的兩列火車相撞事故，當局表示造成19人死亡、至少180人受傷。27日首都開羅東郊一棟10層住宅大樓倒塌，根據埃及國營媒體報導，有25人罹難，傳是違法增建釀禍。

▼▼▼除運河出事，埃及近日亦發生火車相撞和住宅倒塌▼▼▼

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社群上開始有人發文，說一連串的災難與法老王木乃伊搬家遊行有關。埃及考古學博物館將把部分館藏移至新的博物館展示，預計4月3日在開羅舉辦22具木乃伊搬遷的盛大遊行。埃及政府為刺激觀光，大大宣傳。當地人說，過去破壞法老王墳墓的人都沒有好下場，這莫非是詛咒再現。

當地媒體引述一名閣員、也是考古學權威哈瓦斯（Zahi Hawass）的話，「不存在詛咒，與事故沒有關係」。他表示，遷移法儀式能贏得世界的尊敬，「法老王自己應該覺得很驕傲吧」。

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