韓女點餐送來大批外賣　全部不吃用來丟　走廊與電梯遍佈食物湯汁

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 15:04

韓國一名女子近日花了約100萬韓圜叫外賣，餐點份量十足，不過送到府後，她竟然沒有吃掉，反而是拿去潑灑公寓大樓，走廊電梯都可以看到垃圾、湯汁，場面十分震撼。

誇張景像網上瘋傳 警方也要到場了解（點擊放大瀏覽）▼▼▼

根據韓國MBN新聞台指出，這件事發生在韓國忠清南道天安市的一處公寓大樓，有網友爆料，女子5日叫了這些外賣，不過不但一口都沒吃，還把它們亂灑在公寓各處，包括冰淇淋、辣炒年糕、泡菜鍋等，都被她隨地亂丟。由於女子不是只有點同一間餐廳的外賣，因此其他的外賣員後來到場驚見這幅誇張景像，也立即拍照報警處理。

這些照片也被轉貼在臉書粉專《천안 대신전해드려요》上，網友們紛紛表示，「食物被浪費太可惜」、「壓力太大嗎？」、「我好餓」、「應該要接受治療」。

據悉，潑灑食物的女子疑似患有憂鬱症，警方當時到場後敲門，她不予回應，後來由119救難人員破門而入，才將女子帶離，後續已交由警方處理，基於保護身份理由，不便對外透露太多消息。至於亂糟糟的公寓環境，目前已被大樓清潔人員打掃乾淨。

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