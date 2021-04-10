46%美國受訪者撐狄維莊遜做總統　拋離安祖蓮娜祖莉16個百分點

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 15:43

美國人受夠了傳統政治人物、寧可換荷李活紅星來執政？根據一項最新的民調顯示，有46%支持「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）擔任美國總統，也有不少支持票拱馬修麥康納希（Matthew McConaughey）成為德州州長，就連目前深陷離婚戰之中的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），都有30%的支持票挺她當女總統！

政治果然是一種表演藝術？過往在美國除了列根（Ronald Reagan）之外，鮮少有演員成功當上總統，特朗普（Donald Trump）勉強沾上一點邊，但他其實是房地產大亨，只是很愛在幕前亮相。列根之後，下一個演員出身的美國總統最有可能是誰，有近半數的支持票給了當今最紅、最會賺的「The Rock」狄維莊遜。

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「The Rock」狄維莊遜過去也曾放話對政治感興趣，然而到現在還沒有正式轉換跑道的動作，而奧斯卡影帝馬修麥康納希則是被粉絲力拱成為新一任德州州長，他本身不排斥，卻也不一定真的會實現。說到底，這一次的民調只有3萬多的總票數，只是極少部分美國人的意見，也不見得所有參與民調的人們態度都很認真。

最有意思的是，一堆八卦雜誌唱衰安祖蓮娜祖莉，指她存心報復畢彼特（Brad Pitt）、堅持不要和他一起拿下孩子們的共同監護權，離婚官司才會拖了好幾年都搞不定，將她描繪成婚變事件中的「反派」，稱她形象已經跌谷底。結果這3萬出頭的票數中有3成支持她當女總統。

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另外還超過形象偏正面、也是許多人心目中意見領袖的奧花雲費（Oprah Winfrey），奧花雲費拿下27%的支持票，略遜安祖蓮娜祖莉一籌。至於男星中除「The Rock」狄維莊遜外，一向是觀眾眼裡荷李活正直長輩代表的湯漢斯（Tom Hanks），得票率22%也還不及安祖蓮娜祖莉，顯然在部分人們心中，安祖蓮娜祖莉並不是雜誌所形容的那種「黑魔女」，甚至還有領導美國的資格。

奧花雲費拿下27%的支持票（CBS）

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