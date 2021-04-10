路人誤會名畫可供集體創作　加幾筆代價大　原作者希望這樣處理

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 13:12

藝術作品的價值難以評估，很可能每個人看過，都會有不同的想法。最近韓國發生一起事件，就引起了網友們對於作品看法的討論。

根據韓國媒體《朝鮮日報》日文版報道，位於韓國首爾松坡區的「樂天世界購物城」地下一樓，原先展示著美國知名塗鴉藝術家JonOne的畫作。該畫作是JonOne在2016年親自來到韓國繪製，長700公分寬240公分的巨型畫作，充分展現出他「行動繪畫」技巧的作品，價值高達5億韓圜（約相當於347萬港元）。

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而館方在瞭解原由之後，也不打算深入追究，但因為作品屬於JonOne的，因此還得和作者聯繫，目前正在等待JonOne的回覆，如果JonOne打算提告，這對男女還是可能必須賠償損失。

（編按：協辦展覽的Contents Creator of Culture於8日對《韓國先驅報》稱JonOne希望修復畫作。費用可能達1000萬韓圜（約69,375港元）。）

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