「滲透」白宮新聞發布會　網民扮記者「索料」行家與官員齊齊上當

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-10 19:48

美媒4月9日報道，美國白宮記者團在最近數周內，曾4次向白宮發言人普薩基（Jen Psaki）轉達一名「行家」想問的問題。這位「業內人士」後來被發現根本不是真正的白宮記者，而是一身份不明的神秘網民「搞事」。

美國政治新聞網站Politico報道，網民化名為凱西・蒙塔古（Kacey Montagu），聲稱自己因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫守則，未能親身到白宮發問。

美國白宮：圖為4月9日，美國白宮發言人普薩基在白宮見記者。（AP）

官員不虞有詐

蒙塔古至少自2020年12月起已開始假扮白宮記者，並在Twitter上設立名為@WHschedule及@WHpoolreport的帳戶。前者有逾1,300名追蹤者，當中包括數名貨真價實的白宮記者。兩個Twitter帳戶都已被停用。

@WHpoolreport的帳戶開設後，數周內就有逾600帳戶追蹤，包括美國第一夫人吉爾（Jill Biden）的新聞秘書拉羅薩（Michael LaRosa）、以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）的高級顧問兼首席發言人西蒙・桑德斯（Symone Sanders）。

美國白宮：圖為4月10日，化名為蒙塔古的網民開設的Twitter帳戶@WHschedule已遭停用。（Twitter 截圖）

假記者「幹實事」

蒙塔古自2020年底開始自稱是傳媒White House News（WHN）的白宮記者。WHN是一個虛構出來的媒體。

此人在與密友溝通時，假扮成白宮記者協會（WHCA）成員及英國《每日郵報》（Daily Mail）記者。這名「假記者」經常與頂尖的白宮記者溝通，又曾數次與白宮官員交流。

他或她甚至曾引用《信息自由法》（Freedom of Information Act）提出要求，取得普薩基及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）個人財務狀況公開表格。

有一個名為Kacey 'Lego' Montagu的Twitter帳戶在與一些人進行互動，但外界不知道控制這帳戶的人，是否也控制@WHschedule及@WHpoolreport兩個帳戶。（@SecMontagu的Twitter帳戶截圖）

稱真記者表現差

當有「真・記者」發電郵，問蒙塔古為何假扮記者時，此人回應說，因自己喜歡新聞工作，又認為白宮記者團目前的表現相當差。這位「假記者」自稱，想藉此確保一些資訊透明度，以及發問一些問題，那些都是自己與朋友想知道答案的問題。

蒙塔古拒絕透露更多個人資料，外界無法得知其真實身份。

外界只知此人在Lego網上遊戲設立了一個角色，在自己的網站的「常見問題」欄目中，自稱是美國公民、前國務卿、市長、參議員、參議院臨時議長以及眾議院議長。而此人的政目是支持美國前總統特朗普2024年至度競選，以及自稱保守派人士。