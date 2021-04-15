菲臘親王逝世英國王室發罕見合照　曾孫繞膝　英女王與夫微笑

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-15 17:04

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日去世。英國王室為紀念他，14日在社交媒體發布以往從未公開的照片，讓外界得見女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、菲臘親王以及7名曾孫溫馨的合照。

這張攝於2018年的照片中，英女王將路易小王子（Prince Louis）抱在膝上；夏洛特小公主（Princess Charlotte）坐在曾祖父母中間。她右手牽着路易，左手舉起來，似是向鏡頭拉招呼。從照片可見，英女王與菲臘親王表情輕鬆，以及面露微笑。

路易小王子在2018年4月23日出生。

在這張2018年拍攝的照片中，路易小王子仍是由英女王手抱的嬰孩。他坐在她膝上。至於坐在曾祖父母中間的夏洛特公主，看來相當俏皮。她一手牽着小弟弟路易的手，另一隻手向鏡頭揮手。（英國肯辛頓宮）

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這張照片拍攝地點在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），拍下這張照片的，正是威廉王子（Prince William）妻子、劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）。

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威廉和凱特為緬懷菲臘親王，亦在Twitter帳號中公布另一張先前從未曝光的合照。

↓威廉和凱特公開從未曝光的合照

Today we share, along with Members of The @RoyalFamily, photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather.



📷 This picture was taken at Balmoral in 2015. pic.twitter.com/HxNfrL21xU — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 14, 2021

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這張2015年的舊照同樣攝於巴爾莫勒爾堡，照片中的菲臘親王直視鏡頭，威廉牽着兒子喬治王子（Prince George）的手，女王則與凱特懷中的夏洛特公主對望。

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