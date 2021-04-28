日本77歲風流富豪娶AV女優須藤早貴　婚後不久暴斃　妻涉謀殺被捕

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 19:33

3年前，日本77歲富豪野崎幸助被發現在家中暴斃，首要嫌疑犯是曾為AV女優，當時才22歲的須藤早貴，日媒「日經新聞」曾報導野崎幸助的死因是攝入過多興奮劑，可是身上沒有注射痕跡，被認為是被口服餵食，才認為須藤早貴嫌疑重大，今日她也終於被收押逮捕。

野崎幸助有「紀州唐璜」的封號，是和歌山當地知名的紀州富豪，也是知名的花花公子，自豪睡過4千名女性，更在她們身上豪撒30億日圓(約港幣2.1億元)，自從在2018年2月迎娶須藤早貴之後，每個月給女方100萬日圓(約港幣7.1萬元)零用金，然則才新婚3個月就有小三，甚至曾對朋友說「比起老婆，新的女友更好」，打算與嫩妻離婚，再加上野崎意外離世前，他的愛犬才在18天前暴斃，讓須藤早貴嫌疑更大。

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不過須藤早貴堅持否認犯案，強調「因為我每個月都覺得會拿到100萬，怎麼可能會是我做的」，還曾表示「家裡太輕忽保安，可能是誰偷偷闖進來也說不定……。」不過，她這3年深受輿論所苦，根據「關西電視台」報導，警方認為須藤涉嫌殺人，今日一早已在東京將她逮捕。

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