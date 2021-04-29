日本AV女優涉殺77歲富豪夫　疑兇被指是「黑寡婦」專向有錢佬埋手

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-29 12:05

日本77歲富豪野崎幸助2018年因服用過多興奮劑暴斃家中，由於事發前3個月他才剛娶了年僅22歲AV女優須藤早貴，警方認定其嫌疑重大近日決定收押，隨着消息曝光，須藤早貴也被猜測是專門接近年長男性奪走錢財的「粉紅收屍隊」一員。

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據日媒《週刊新潮》報導，須藤早貴高中同學透露，其求學階段清純樸素、留着一頭黑色長髮，畢業後就讀美容科，沒想到竟染上酒癮、被人包養，最後以素人之姿踏入AV圈拍攝影片。

過着豪奢生活的須藤早貴，不時在社交平台分享頭等艙享用香檳、度假等照片，2018年2月嫁給野崎幸助時，還要求每個月得拿100萬元日圓零用錢。

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對方過不久便厭倦有了小三，更起了離婚念頭，「比起須藤，新女友更好」。未料過沒多久，野崎幸助就因不明原因喪命，外界紛紛猜測須藤早貴就是傳說中的「粉紅收屍隊」，這一切都是她的布局。

當地警方調查後也發現，野崎幸助死因為攝入過多興奮劑，但身上並無注射痕跡，研判是被餵食口服興奮劑，且事發前1個月其愛犬也暴斃身亡，因此懷疑是須藤早貴下的毒手，至於是否屬實仍有待警方進一步調查。

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