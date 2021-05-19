星野源新垣結衣︱明星結婚衝擊股市效應延續？日本人笑稱：有危機

環球趣聞
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日本女藝人新垣結衣與《逃避雖可恥但有用》同劇拍檔星野源5月19日宣布結婚，消息震撼亞洲。有趣的是，更有不少民眾關心日本股市，皆因當地流傳有「女神結婚衝擊股市」的搞笑說法：過去知名女藝人結婚，日股就會跌。在5月19號，日股也跌了362點，不過新垣結衣婚訊消息是在收市後傳出，所以不少網民笑稱，明天日本股市又遇上危機。

▼更多新垣結衣與星野源的圖片▼

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過去就有日本民眾「解構」日本藝人結婚對股市的影響，並列出多個例子，譬如女星崛北真希結婚時，日股跌895點，北川景子結婚時，日股又跌了479點等等。「男神」福山雅治宣布結婚之時，日股也跌714點。

更甚的是，女星石原里美發出婚訊的2020年10月1日，正好遇上東京證券交易所系統故障，全天暫停交易，當時已有不少人笑稱，若新垣結衣結婚，日股也會再有危機。

日本股市在5月19日下跌了362點，但事實上，新垣結衣結婚的消息是在日股收市後才傳出，所以不少日本網民紛紛笑稱，對明天的日本股市也不看好。

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↓女星石原里美發出婚訊的2020年10月1日，當天東京證券交易所更是系統故障，全天暫停交易，點擊觀看更多石原里美的圖片↓

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