俄羅斯舉行「懲教小姐」選美　12位美女獄警爭冠　現時領先竟是她

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-11 14:25

俄羅斯的聯邦監獄署（Federal Penitentiary Service）正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」（The Miss Penal System Contest 2021），並在日前釋出入圍名單，讓俄國12位最美麗獄警角逐第一名寶座。

《每日郵報》與俄羅斯傳媒RT報道，參賽的女獄警必須拍攝4部短片，主題包含自選舞蹈、宣揚職業與俄羅斯美景及裝扮成博物館展出的人物。此外，也要上傳她們身穿獄警制服與晚禮服的照片，供男性佔多數的裁判小組評選與民眾線上投票。

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報導指出，近100人報名參加「懲戒系統小姐」選美，12位入圍者則是各區預賽的勝利者。她們來自全俄羅斯各地，包含極北的莫曼斯克與遠東的庫頁島（Sakhalin），勝利者將於11日晚間出爐。

女權運動分子克拉西爾尼柯娃（Nastya Krasilnikova）稱此活動「不幸」，會鼓勵民眾把參賽者視為純粹的物品，「能受到欣賞、能受到覬覦，但在其他任何方面都沒意思」。

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