英美第一夫人漫步沙灘　約翰遜1歲大囝囝髮量驚人搶鏡

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-11 18:49

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月10日與到訪的美國總統拜登（Joe Biden）會晤，兩人的妻子則把臂同遊，到沙灘漫步，其中英國第一夫人西蒙茲（Carrie Johnson）更攜同了僅13個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred Johnson），這位英國「第一嬰兒」濃密蓬鬆的鬈髮意外成為焦點。

西蒙茲與美國第一夫人吉爾（Jill Biden）一同在英國的卡比斯貝（Carbis Bay）沙灘漫步，吉爾之後在Twitter發布了圖片，形容自己與西蒙茲、威爾弗雷德共度了美好的時光。

↓吉爾在Twitter發文

It was wonderful to spend some time with Carrie Johnson and her son, Wilfred, today. The special relationship continues. pic.twitter.com/V4DmbJOwXI — Jill Biden (@FLOTUS) June 10, 2021

吉爾上載的相片顯示，兩位女士穿着拖鞋休閒地在潔白的沙灘散步，享受海天一色美景，西蒙茲一邊步行，還一邊抱着兒子威爾弗雷德。「第一嬰兒」的頭髮意外成為輿論討論焦點，《鏡報》的報道標題為「約翰遜的兒子威爾弗雷德僅13個月大 已經髮量驚人」。

對於1歲大的兒童來說，威爾弗雷德確擁有令不少人驚訝的蓬鬆金髮，事實上自他2020年4月出生後，輿論都在比較他和父親約翰遜的鬈髮，直指兩者相似。

威爾弗雷德首張照片於當年5月2日公開時，就有網民在Twitter說，看來威爾弗雷德的頭髮得到約翰遜的遺傳。

2021年5月29日，約翰遜與西蒙茲正式在西敏寺主教座堂舉行一場小型婚禮。（AP）

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