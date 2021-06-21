哈里梅根命名女子Lilibet惹怒王室成員　威廉王子氣到拒絕通話

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-21 15:07

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）月初才迎接女兒莉莉貝特（Lilibet Diana）的誕生，卻因為名字的選擇再度招來議論。莉莉的出處是來自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）童年時對於自己的名字發音不清楚，誤講成莉莉白，此後不但她父親以此當她的小名，她的丈夫菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）則用這來當她的暱稱。哈里以為這是向奶奶致意，殊不知因為女王在王室擁有最高的地位與尊崇，哈里被認為是大不敬，馬屁拍到馬腿上還再度招罵。

根據《Woman's Day》雜誌報道，以未來國王自居的威廉王子（Prince William）非常生氣，而他的姑姑——查理斯王子（Prince Charles）的妹妹安妮公主（Princess Anne），也被惹怒，他們兩人都極力想保護女王，感到哈里和梅根相當無理。

對於安來說，梅根自從一嫁進來就不得她的歡心，盛傳哈里和梅根在奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時提到王室成員中有人擔憂他們兒子阿奇（Archie）的膚色，讓他們感到很被種族歧視，許多英國媒體稱這個人就是安妮公主，也難怪梅根與哈里做什麼都被她討厭。梅根在王室內雖然沒有大姑、小姑扯後腿，偏偏看她最不順眼的就是丈夫的姑姑，殺傷力不在任何「毒姑」之下。

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《Woman's Day》指查理斯雖然也被小孫女的名字弄得有點不舒服，卻至少比大兒子和妹妹的看法樂觀一些，覺得或許哈里與梅根藉此要向王室釋出求和的念頭，只可惜又有點弄錯方向。關於上述的報道，專門打臉八卦的網站都已否認，表示並不一定有這些風波，至少王室發布的聲明，大家都還是很樂見莉莉貝特的誕生。

至於英國《每日郵報》則指威廉與哈里鬧了這麼久的不和，為了母親戴安娜的60歲冥誕活動，再怎麼不和都會暫時忍耐，一起協力讓母親的大日子風光、體面，雖然兩人還是會各自上台發表自己的感言，卻仍將並肩出場，只是兄弟倆現在還只互傳簡短訊息溝通，連講電話都不願，心中的芥蒂顯然還很深。

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