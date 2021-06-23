特朗普二女兒Twitter上傳與父親合照　未婚夫一同亮相成焦點

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-23 00:01

自美國前總統特朗普（Donald Trump）1月離開白宮後，小女兒蒂法尼（Tiffany Trump）6月21日在社交網站首次曬出照片，即她與父親的合照，未婚夫布洛斯（Michael Boulos）還一同現身。

2021年6月21日，蒂法尼（中）曬出與特朗普（左）、未婚夫布洛斯合照。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

蒂法尼6月21日在Twitter上曬出與特朗普、未婚夫布洛斯合照，並配文稱「父親節快樂，爸爸！非常感謝你們一直相信我！」

這次是特朗普離開白宮後，蒂法尼首次更新社交網站，並曬出照片。

2021年6月21日，蒂法尼（左）曬出與特朗普合照。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

2021年1月20日，蒂法尼宣布與布洛斯訂婚，用「了不起」（amazing）形容自己的未婚夫，表示自己對接下來的生活「感到幸福和激動」。

蒂法尼在Twitter上表示，自己很榮幸能與家人一起在白宮「慶祝許多里程碑事件、歷史性時刻，並創造美好的回憶」，稱這期間最特別的事情莫過於自己與布洛斯的訂婚。