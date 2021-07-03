美國警長用奇招企圖阻示威者拍片放上網　竟是播Taylor Swift歌曲

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-07-03 20:18

美國一群示威者6月29日在加州奧克蘭市（Oakland）法院外示威，期間有人與警長爭拗，示威者開始拍片紀錄當時情況，這名警長試圖阻止他們把影片上傳至YouTube，他使用的招數竟然是拿出手機，播放樂壇天后Taylor Swift的歌曲。

警員謝爾比（David Shelby）播歌的理由，原來是想讓影片內出現有版權的熱播歌曲，意圖令影片變成侵犯版權，那麼影片就會違反YouTube等影音網站的版權規則。

美國警員：圖為6月29日，美國警長謝爾比（右）在加州奧克蘭法院外與示威者爭執。（ Anti Police-Terror Project YouTube頻道影片截圖）

這次事件發生在法院門外，法庭正舉行審前聽證會，案件內容是一名警員被控誤殺一名黑人男子。反警察恐怖執法計劃（APTP，暫譯）的成員到法院外示威，要求警方改革，期間有人與警長爭拗。

在對話期間，警長謝爾比（David Shelby）突然拿出手機，播放Taylor Swift的大熱歌曲《Blank Space》，他並說：「你可以將所有事情紀錄下來，我只知道它（影片）不能上傳至YouTube。」

當示威者問他用這種方式播音樂是否警方的執法程序，謝爾比回應稱警方沒有特別說明此事。謝爾比之後又重申：「我正在播歌，令你不能將它（影片）上傳至YouTube。」

Cop Plays Taylor Swift to Prevent Video Sharing of Him Harassing Protesters ‼️



A cop demanded we move #Justice4StevenTaylor banners. We asked him why. He pulled out his phone & played a Taylor Swift song.



“You can record all you want, I just know it can’t be posted to YouTube." pic.twitter.com/avpf1LUvCd — Anti Police-Terror Project (@APTPaction) July 1, 2021

謝爾比的招數看來未有奏效，因APTP最後也在7月1日將影片上傳至YouTube和Twitter，單在YouTube的觀看次數已經超過38萬次。而且截至香港時間7月3日下午6時，YouTube仍然沒有移除這個影片。這事件更吸引美國多間傳媒報道。

阿拉米達縣（Alameda County）警局之後回應稱，他們已看過有關影片，會將它提交予內部事務辦公室，警局強調有關行為沒有經過許可，稱這種事不會再發生。