美國樂壇新星Olivia Rodrigo助推廣疫苗　走入白宮做特別嘉賓

美國總統拜登（Joe Biden）大力呼籲年輕人接種疫苗，他並找來18歲年輕女歌手羅德里戈（Olivia Rodrigo）協助推廣疫苗，這位美國樂壇新星7月14日到訪白宮與拜登見面，她更成為白宮記者會上的特別嘉賓，走上講台發言宣傳疫苗。



美國18歲年輕女歌手羅德里戈（Olivia Rodrigo）7月14日到訪白宮，並在記者會上發言推廣疫苗（AP）

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羅德里戈7月14日前往白宮與拜登會面，她之後在Twitter上傳自己與總統的合照，表示深感榮幸，並呼籲大眾施打疫苗。

她當天也有在白宮每日例行記者會上現身，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）把她形容是「特別嘉賓」，羅德里戈之後在講台上發言，鼓勵民眾打疫苗。

▼Olivia Rodrigo在記者會現身及發言片段▼

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/TFMgzbXyEq — The White House (@WhiteHouse) July 14, 2021

拜登在Twitter上傳與羅德里戈的合照，他寫道「感謝您光臨，Olivia，感謝您用您的聲音敦促年輕人接種疫苗。如果我們都盡自己的一份力量並接種疫苗，我們就可以一勞永逸戰勝這種病毒。我們開工吧」。

2021年7月14日，拜登（右）曬出與美國女歌手羅德里戈在白宮合照。（Twitter@Joe Biden）

羅德里戈為美國女歌手兼演員，曾參演電視劇包括《歌舞青春：音樂劇》（High School Musical: The Musical）、《Bizaardvark》等，她的歌曲《Drivers License》在2021年初穩坐Billboard Hot 100冠軍寶座連續8周，成為美國大熱歌曲，其他歌曲如《deja vu》、《good 4 u》的影片在YouTube也取得逾1億的收看人次。