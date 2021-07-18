東京奧運｜盤點中日烏克蘭等7個女運動員　高顏值與運動實力兼備

東京奧運進入倒數1週，世界頂尖的選手們都已摩拳擦掌，準備在這場世界級的運動盛事上大展風采。然而除了他們的實力外，不少選手的外貌也因為特別出眾，成為這場賽事中的別樣焦點，現在就讓《ETtoday新聞雲》帶您一起來欣賞這些實力與美貌並存的出色運動員吧！



1. 德國田徑性感寶貝 施密特（Alica Schmidt）

芳齡22歲的施密特，是德國一流的田徑運動員。每每施密特出現在跑道上時，她高挑的身材、飄逸的金髮和俏麗的臉蛋，都是最美的風景，也讓澳洲雜誌《Busted Coverage》將她稱為「世上最性感的運動員」，還獲得運動品牌Puma的青睞，成為該品牌贊助的選手之一。

施密特不止氣質出眾，跑步成績也十分亮眼。7歲就開始接受田徑訓練的她，主攻400公尺項目，目前最好的成績是在2018年德國U23的400公尺個人賽中勇奪銀牌。施密特將在東奧以候補選手的身份，參加德國女子4x400公尺接力、男女混合4x400公尺接力賽。

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2. 意大利網球芭比 吉奧爾吉（Camila Giorgi）

現年29歲的意大利網球選手吉奧爾吉，曾奪下2座WTA巡迴賽的冠軍，最高單打排名為第23名，目前世界排名第86。別看吉奧爾吉外表甜美，經常笑臉迎人，這位有着「真人芭比」稱號的網球女將一旦上了賽場，可是會立刻變身為「小鋼炮」，用強而有力的球風打趴對手。

吉奧爾吉僅168公分的身高在歐美球員中不算出眾，不過由於身材勻稱，加上她從不吝於在球場上展露身材，因此深獲時尚界的喜愛。她最近也自創服飾品牌Giomila，除了親自上陣為品牌拍攝產品照外，還將網球的元素融入品牌中。吉奧爾吉將在今年的東奧出戰女單項目。

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3. 烏克蘭柔道正妹 比洛季德（Daria Bilodid）

烏克蘭盛產美女已不是個秘密，而烏克蘭的美女選手更是比比皆是。烏克蘭既漂亮又有力量的柔道運動員比洛季德，是該國體壇的一顆新星。年僅21的她就已經有着非常輝煌的戰績，曾一舉在2018年的世界柔道錦標賽中勇奪女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主。

比洛季德來自柔道世家，她的父親是2屆歐洲柔道冠軍亨拿地（Hennady Bilodid），母親也同樣是位柔道教練。不過由於害怕愛女受傷，她的父母其實並不希望比洛季德學習柔道，然而父母的堅持也難敵比洛季德藏在血液中對柔道的熱愛，她最終還是「女承父業」，走上了這條「習武之路」。

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4. 烏克蘭跳高辣妹 列夫琴科（Yuliya Levchenko）

同樣來自烏克蘭的列夫琴科，是在國中時被體育老師發掘後，才開始了她的跳高生涯。在接受專業的訓練後，她在2017年以不到20歲的年齡跳出201公分的佳績，奪得倫敦世錦賽銀牌，並在2017年歐洲U23田徑錦標賽中奪冠，獲選為歐洲田徑年度新星。

在目前只有短短6年的職業生涯中，列夫琴科不斷突破自我、屢創紀錄，也獲得不少品牌的青睞，成為能量飲料紅牛（Redbull）和獨立製錶品牌RICHARD MILLE的代言人。有着179公分高挑身材、修長筆直大長腿和高顏值容貌的列夫琴科將在今年再次挑戰東奧的跳高項目。

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5. 烏克蘭跳高少女 馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）

另一位來自烏克蘭的美女運動員是19歲跳高女將馬胡奇克。別看馬胡奇克年紀輕輕，她不僅是跳高的「世界紀錄保持者」，也是不少專家看好能在今年的奧運會奪冠的熱門人選。原本專攻跨欄的她，13歲才轉練跳高，沒想到立刻就在2019年首度參加世錦賽時，2度打破世界紀錄，摘下世錦賽銀牌。

前陣子剛在「鑽石聯賽斯德哥爾摩站」女子跳高決賽大發神威，跳出2.03公尺高的佳績勇奪賽事金牌的馬胡奇克，同樣會今年的東奧挑戰跳高，這位天才少女的表現實在令人期待。

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6. 中國競走女神 楊家玉

今年只有25歲的中國頂尖競走運動員楊家玉，已經是2017倫敦世錦賽冠軍和2018年亞運冠軍，而且今年也剛在中國黃山全國競走錦標賽，以1小時23分49秒的成績，刷新女子20公里競走世界紀錄，是不可小覷的運動女將。因為有着清純的外表、白皙的皮膚和溫柔的個性，楊家玉被許多人封為「中國競走女神」，中國媒體也將她稱為「將賽道走成T台（伸展台）的女神」。

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7. 日本桌球萌妹子 石川佳純

1993年出生的石川佳純是日本女子桌球隊的隊長，同時也是日本今年的東奧代表團副隊長。曾在2017年排名ITTF第3名的她，在桌球主將福原愛退役後，被視為是日本桌球界的下一個希望。早在2007年，石川佳純就打入了日本錦標賽女單四強，並在2014到2016年間，連續3年獲得全日本選手權大賽冠軍，2017年站上國際舞臺，獲得世界桌球錦標賽混雙冠軍。

石川佳純的雙親都是日本桌球運動員，母親更是前日本國家代表石川久美。石川佳純自小學一年級開始，就在母親的指導下進行嚴格的訓練，並在小學6年級參加了2005年日本桌球錦標賽，在女子單打比賽中戰勝了高中生和大學生。由於其經歷與福原愛相似，因此她也被稱為「小愛2世」。

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