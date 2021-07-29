男子在外父家門前罵他「蠢蛋」遭智能門鈴錄下　網民：誰才是蠢蛋

國外一名男子上月30日在社群平台分享一段讓他發窘的經歷。影片中他在岳父家門前邊講手機，邊準備走進屋內。最後他對着手機另一頭很大聲的說：「好吧，那先這樣，我得去見見這個蠢蛋（d*ckhead），所以……」
當男子走近門口抬頭一看，發現他伴侶的父親安裝了視訊門鈴，絕對聽到且目睹剛剛的一切，接著碎念了一聲「可惡」便尷尬地向右轉離開了門。
影片至今累積超過240萬觀看人次（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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網友Bella說：「如果被我爸聽到，會拿出霰彈槍爆擊他。」網友punkk03表示：「岳父可能也覺得他是蠢蛋，互不相欠。」網友Morgan稱：「如果是我爸，應該會一笑置之。」
網友Alex S.則認為：「該分手了。他這麼說女方家人，露出真面目了。」
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