美國男子海灘釣到「巨魚」　嚇壞身邊民眾：你釣到大白鯊

野生動物到處亂逛，偶爾也可能不小心誤闖民宅！美國康乃狄克州就有一家人遇上兩隻130多公斤重的黑熊，在屋內搜刮食物，嚇得他們趕緊報警處理。至於在麻省，則有釣客在海邊度假釣魚，沒想到卻釣起一隻大白鯊，一群人當場被嚇傻！



海灘上這群人 正在享受悠閒的垂釣時光，不過海面上的景象，卻讓他們忍不住驚呼連連（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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海灘民眾：「那是一隻鯊魚，喔！我的老天呀，我的老天呀，那是鯊魚嗎，你釣到一隻鯊魚嗎？你講的是真的嗎？喔！我的天呀！」

只見海面上出現一陀黑色陰影，隨著釣魚線左搖右擺。這是在美國麻省的一處海灘，這群釣客作夢也沒想到，他們竟然釣魚釣到大白鯊。釣魚民眾：「釣魚線突然變緊，看到一個很大的灰色陰影，我們馬上知道應該是隻大白鯊。」

「不太可能用我的魚餌會釣到鯊魚。」釣客們懷疑，大白鯊是為了吃上鉤的小魚，才會被他們釣起，事實上同一處海域，原本就是大白鯊出沒的地區，過去也常有釣客紀錄下大白鯊追着釣船跑的畫面。

野生動物到處亂逛 可怕的不止鯊魚

只是美國可怕的動物，可不只海裏的大白鯊。 加州超市突然出現小熊，這畫面已經夠讓人恐懼，沒想到康乃狄克的這一家人的遭遇，比這還要恐怖：主人回到家，卻發現兩隻約130公斤重的大熊到處翻找食物。

而且兩頭熊最後還直接破門進到屋裡，吃掉屋主女兒的蛋糕和糖果。遇黑熊的屋主：「現在我必須確保所有門都鎖好，我們在後門設置新的警報系統，確保晚上熊不會在我睡著時回來。」

就怕不速之客再次來訪，屋主現在做好準備防熊入侵！當地政府也呼籲民眾，要小心提防黑熊出沒。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】