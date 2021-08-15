鋼琴女神李元玲IG宣布「封胸」：沒奶就不給like的請unfollow

被譽爲「鋼琴女神」的馬來西亞鋼琴家李元玲美貌與才華並重，在Instagram上擁有209萬粉絲，平時熱愛健身的她毫不吝嗇分享性感照，然而，近日卻突然宣布要「封胸」，稱將會穿的越來越多布、減少福利，喊話：只為看胸的「老司機」可以unfollow她，想看會剩下多少忠實粉絲。



穿上冷衫的大馬鋼琴女神李元玲宣佈ig將越穿越多，不喜可UNFO。（Instagram@cathrynli）

「請各位沒奶就不給like的老司機們unfollow我一下。」經常分享性感照片的李元玲前日在IG突然PO出一張穿著紅色冷衫、正在打機的日常照，表示希望只是為看胸部照的老司機可以unfollow她，想看會剩下多少忠實粉絲粉：「因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多 😹 bye bye～ #想看我會剩下多少鐵粉」。

作為國際鋼琴家李雲迪徒弟之一的李元玲擁有好琴藝，而且樣貌甜美。即使是穿冷衫，宣佈封胸的貼文仍然有8萬個like, 其中最受歡迎的一則留言是：「大多數司機還是為了看腿！」。

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其實除了胸、腿、李元玲還有蜂腰和完美腹肌，全拜平日努力健身KEEP FIT所賜。留言群情洶湧：「沒奶還有臀」、「臉不要蓋住就好」、「看的是你的内涵，不是外表」，也有留言表示：「穿太多衫，見到都覺得熱」。

鋼琴女神宣佈減少福利翌日ig分享身穿清純音符裙的玉照，依然有超過五萬個like。