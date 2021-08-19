英國百年保母學院：畢業生十項全能　找工作比牛津哈佛更有保證

從哈佛、牛津這些頂級學府畢業，也未必保證能夠得到高薪的好工作，但英國的諾蘭德學院（Norland）號稱成立上百年以來，畢業生一出校門都能順利就職，甚至年薪逾百萬港元。這間學校專門訓練頂級保母，除了一般的幼兒教育和照護，他們還能身兼保鑣和專業司機。嚴格的訓練之下，就連英國王室也仰賴諾蘭德學院畢業的保母，幫忙照顧喬治小王子（Prince George）跟夏洛特公主（Princess Charlotte）。



一邊拳打腳踢，另一手還要顧好寶寶。就連急速甩尾，也要得心應手。不只出得了廳堂，還得入得了廚房。諾蘭德學院校長蘿絲：「我們算是要訓練一支超級保母大隊。」她們都是從號稱家政界的哈佛、英國諾蘭德學院畢業的學生，有如帶着007占士邦技能的超級保母。就連英國王室，都特別青睞從這裏訓練出來的專業人員。自我防衛術教練湯博林：「在她們所選擇的這個行業，很多人不知道自己能力達到哪裡，但當開始訓練之後，她們就知道怎麼操控自己。」

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儘管諾蘭德學院一年學費高達2.1萬美元，甚至比劍橋或牛津還要貴，但從這裏畢業之後，年收入甚至可望達到17萬美元，超過130萬港幣。諾蘭德學院校長蘿絲：「不到一年她們的年薪平均可以達到4萬英鎊，這些20出頭的年輕人可能賺得比即將成為會計師、律師的同儕還要高。」

但想吃頂級保母這行飯，所有家政相關技巧也都得是一等一，廚藝絕對是必備的基本技能，各種菜系都要精通。諾蘭德學院學生凱特：「當我寄宿實習的時候，那個家庭的飲食非常多樣化，他們喜歡沙嗲雞肉串，也常吃香茅雞，很多亞洲風味的飲食，所以很開心能看到這些課程。」照顧寶寶當然是保母最重要的責任，就連最老派的嬰兒車使用方式，都要熟練操作。

為了之後要照顧含着金湯匙出生的嬰兒，這些保母得十八般武藝樣樣精通，心理學、財經、法律都是必修課程。為了躲避狗仔追逐名流第二代，各種駕車技巧也是必要訓練之一。諾蘭德學院學生連恩：「我們要接受汽車打滑的控制訓練，讓我們學習在不理想的情況下，如何操控車輛，像是在高速行駛時，要你把車子停下來，你可以感受到車子完全失控，你就是要學着去掌控車子，保持冷靜。」甚至連自我防衛搏擊術，都可能派得上用場。諾蘭德學院畢業保母艾莉絲：「很不幸，我經歷過有一名男子試圖帶走我之前照顧的一個小女孩，我說你得把她還給我，但他拒絕，我得在女孩弟弟的嬰兒車上方，把她從男子手中給搶回來，這很可怕，但這就是父母僱用諾蘭德保母的原因，因為我們針對這些最壞情況接受過培訓。」

這幾年諾蘭德也打破慣例，開始招收男性學員，業界也開始出現不同性別的金牌保母。諾蘭德學院學生連恩：「兒童照護業界也需要男性加入，他們需要可以做為正向模範，願意全心投入，展現關懷的男性。」嚴謹的校風、紮實嚴格的訓練，加上新舊混合的獨特文化，諾蘭德學院訓練出一批批身懷絕技的頂級保母。號稱一百多年來，沒有一個畢業生找不到工作，因此成為最炙手可熱的一份學歷。

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