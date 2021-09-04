兩大億萬富豪「開戰」　Elon Musk批評Jeff Bezos：他工作是提告

亞馬遜（Amazon）和藍色起源（Blue Origin）的創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和Tesla及SpaceX的行政總裁馬斯克（Elon Musk），這兩個目前世界上最有錢的人，現在可以說是戰火連連，馬斯克日前向貝索斯開砲，明白指出貝索斯的旗下公司在過去一年裏，平均每16天就投訴SpaceX一次，讓馬斯克在社群上狠酸貝索斯卸任後「全職工作是對SpaceX提告」。



不論是富比士（Forbes）先前公布的富豪榜還是彭博（Bloomberg）的億萬富豪指數，兩人的身家都是全球一、二名。不過兩人都極力在發展火箭發射與衛星網絡等業務，而且競爭頗為激烈，兩人有不少交鋒。

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由於亞馬遜向美國聯邦通訊委員會（FCC）抗議SpaceX要擴大其「Starlink」的衛星網絡，呼籲FCC應該要求SpaceX交出一份新的提案，SpaceX也給予FCC回應，回應指出「亞馬遜持續在努力阻礙競爭對手，以彌補亞馬遜自身未能有進展」，SpaceX還指出，貝索斯的旗下公司包含亞馬遜、藍色起源，平均每16天就投訴SpaceX。

SpaceX甚至引用了貝索斯說過的話來酸這些訴訟「成為了比技術更大的瓶頸」，馬斯克在2日時，Twitter發文再酸貝索斯太專心對付SpaceX，表示「向SpaceX提起法律訴訟實際上就是他的全職工作」。

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