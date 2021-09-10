新西蘭總理hold不住　被問「性行為染疫風險」真實反應鏡頭全都錄

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）近日在每日的疫情記者會上，被問到關於先前傳出有患者和訪客發生性行為的問題，一時間讓這位一向穩重的領導人不小心露出「真實表情」。



《衛報》報道，阿德恩和衛生總幹事布盧姆菲爾德（Dr. Ashley Bloomfield）舉行每日例行的新冠疫情記者會時，一名記者提到先前奧克蘭有醫院傳出現患者和訪客發生性行為的指控，並問在目前的社會風氣下、這是否應被視為「高風險活動」 。

被問到這個問題時，阿德恩的臉色迅速變化，一路從「疑惑」到「覺得不可思議」，最後才露出尷尬的笑容。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一旁的布盧姆菲爾德也忍不住笑出聲，並回答這個問題，稱「我認為這確實是一項潛在的『高風險活動』，但我不知道有關這種互動的任何細節」。阿德恩接着說「我想說，一般來說無論疫情如何，這種事情都不應該成為探視時間的一部分，我以為啦」。

目前新西蘭儘管在各市範圍內實施嚴格的封鎖措施以遏制高傳染性的Delta病毒株傳播，但奧克蘭地區衛生委員會仍因每天允許數百名遊客進入而面臨批評。

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU — Aaron Dahmen (@dahmenaaron) September 9, 2021

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】