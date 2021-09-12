新西蘭小鎮居民搞聯署求「自治」　不滿地方政府高呼「另起爐灶」

新西蘭瓦納卡（Wanaka）居民蘭金（Dean Rankin）在網上發起一個聯署，要求當地建立自己的地方政府，讓Upper Clutha地區擺脫皇后鎮湖區區議會（Queenstown Lakes District Council，QLDC）的管理。這份聯署在9月7日已收集到足夠簽名，地方政府不得不就此展開行動。



蘭金是一名自僱機械技工，已在瓦納卡生活40多年。他說，自己發起請願是因為對皇后鎮湖區區議會忍無可忍，認為它不僅浪費金錢，還在基礎設施和道路工程上耗費太多時間，而且沒有本地承建商有份參與任何工作。

這名瓦納卡居民稱，他曾向議員投訴，但對方充耳不聞，所以才聯絡地方政府委員會，詢問如何才能讓瓦納卡自立門戶。他被告知，若想擁有自己的地方政府，第一步是發起請願並獲得最少10%合資格選民支持。需要有超過1,500個人支持啟動調查並審查地區代表，這才可以進行下一步。

圖為新西蘭瓦納卡居民蘭金8月27日在Facebook發布的圖片。（Facebook@Dean Rankin）

《奧塔戈每日時報》 （Otago Daily Times）向地方政府相關人員詢問瓦納卡是否真的夠大、可以單獨成立地方政府時，得到的回答是，新西蘭最小的2個地區議會，是在凱庫拉（Kaikoura）和馬更些（Mackenzie），兩地人口均不足4,000人。而最新人口普查顯示，瓦納卡人口為1.3萬多人。

蘭金8月27日晚發起一份要求Upper Clutha脫離皇后鎮湖區區議會的聯署，目前已獲近1,600個簽名。

▼瓦納卡廣受熱愛戶外運動人士歡迎。瓦納卡湖（Lake Wanaka）是快艇、皮划艇愛好者和水手們的天堂。來到冬天。來自多國滑雪愛好者蜂擁至這個小鎮，前往卡德羅納（Cardrona）和三錐山（Treble Cone）享受下坡滑雪、冰雪農場（Snow Farm）的北歐式滑雪。想看更多瓦納卡的美景，請點擊放大觀看：

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瓦納卡議員對瓦納卡居民想「另起爐灶」的請願得到​​強烈支持表示理解，而皇后鎮湖區議員、現任副市長麥克勞德（Calum MacLeod）則警告，獨立並不容易，看看英國脫歐的失敗經歷就知道了。

這個地方最終能否擁有自己的地方政府還不得而知，不過這並非首次Upper Clutha居民想尋求自治。Upper Clutha居民覺得沒有得到皇后鎮的重視，自2013年起，一個名為「尊重瓦納卡」（Respect Wānaka）的Facebook專頁已獲得許多支持。