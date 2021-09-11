返最多的工　上最多的網　它們都名列全球「疲勞國家」

英國床褥製造商Sleepseeker進行全球「疲勞國家」排名，中國名列十大，排在第九位。



Sleepseeker在排名時考慮四個因素，包括被調查的16國民眾睡眠時間（數據來自Statista）；民眾每日使用熒幕時間（數據來自BusinessFibre.co.uk）、民眾平均每年工作時數（數據來自維基百科），以及Google Keyword Planner中不同語言睡眠相關關鍵字搜尋次數。它就這4個項目給予一標準化分數後，算出平均結果，成為「疲勞分數」。

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排名第一的新加坡，疲勞指數為7.20，其次是墨西哥7,01、巴西6,28、美國5,57、日本5,32、英國4,82、新西蘭4,74、澳洲4,72。中國的疲勞指數為4.59。

中國在每年工時數量的排名中全球第三，僅次於墨西哥（2,255小時）和新加坡（2,238小時）。中國人平均每年工作2,174個小時。德國人的工作時間最少，只有1,354個小時。報告作者認為，過度上班對身體健康帶來負面影響，令人無法享受生活。

中國還進入每日上網時間最長的國家排行榜。中國人每日上網時間為5小時52分鐘，排名第七，排名第一的為巴西，上網時間為9小時29分鐘。