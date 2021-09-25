英國凱特王妃與拉度簡奴拍檔雙打　網球場揮拍各有看頭

得到美國網球公開賽女單冠軍就是不一樣！被網友封為「英國楊丞琳」的18歲網球小將拉度簡奴（Emma Raducanu）24日受邀與英國凱特王妃同場切磋，歡迎她衣錦還鄉。
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39歲的凱特穿著一身藍，展露修長美腿，在倫敦國家網球中心和拉度簡奴搭檔雙打，一共進行30分鐘。賽前，兩人熱絡聊天。
（編按：凱特當日還與年輕運動員見面，鼓勵不同背景的網球員。凱特的辦公室表示，凱特熱衷支持平民網球運動發展和鼓勵所有背景的人參與運動。
拉度簡奴向記者表示，凱特的正手擊球打得很好。她還透露，目前正在尋找一位更有經驗的教練。她認為，現階段她要面對世界頂級球手，需要一位有國際女子網球協會巡迴賽高水平經驗的人指導她。）
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