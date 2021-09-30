丹麥藝術家獲美術館提供資金創作　命名「攞錢走人」惹爭議

丹麥一間美術館9月24日舉行關於勞工未來的展覽，展出多名藝術家的作品，其中一名藝術家哈寧（Jens Haaning）的作品肯定最受矚目，全因他的兩幅作品都是一片空白，更隨時演變成勞資糾紛。



丹麥奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art Aalborg）舉行名為《Work It Out》的展覽，並向哈寧借出53.4萬丹麥克朗的現金，再加上額外1萬克朗的報酬，要求他重新製作兩套舊作——在帆布上貼滿鈔票，反映丹麥及奧地利人的平均年薪。

哈寧其後將作品送到美術館，不過工作人員卻發現對方兩幅作品都是一片空白。他將作品命名為《攞錢走人》（Take the Money and Run），並向館方表示，與其展示超過十年的舊作，自己決定推出新作品，而且新作是根據美術館的展覽概念，亦反映自己目前的工作環境。

藝術家：違約都是藝術的一部分

他接受美國廣播公司（CNN）訪問時，稱自己創造的作品比原本與館方計劃的優秀得多，不認為自己的行動是犯罪，指違約都是藝術的一部分，因此無意向美術館還錢。哈寧又呼籲其他同樣身處惡劣工作環境的藝術家，與他一樣「攞錢走人」。

對於哈寧涉嫌「走數」，美術館負責人安德森（Lasse Andersson）認為，對方的作品反映大家工作的意義，同時亦提出藝術家的待遇問題。不過他重申借給哈寧的資金是公帑，館方亦一直以遵守合約內容及向藝術家支付可觀費用為榮，因此希望哈寧可以在1月底「找數」，但沒透露屆時會否報警化解這場勞資糾紛。