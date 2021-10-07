真正的海怪「雪茄達摩鯊」　噬咬方式極恐怖　美俄幾乎因牠開戰？

大海神秘莫測，總有神奇的現象發生。前不久，我們剛剛介紹了一種長着豬臉的鯊魚。而遠在南太平洋的島國又傳來新的傳說……



由於人們經常在經過帕勞利灣的金槍魚身上發現神秘的完美圓形咬痕，卻又不知道為什麼，就說這些魚類要游進海灣必須要供奉給某位神明的代價。

但隨着自然科學的發展，人們對這種神奇現象的猜測也紛種而至。有的說是嘴裏一圈尖刺的七鰓鰻所咬，還有的猜是某種新型的寄生蟲。但其實，這種怪異傷口的罪魁禍首，是一種長相特殊的鯊魚——雪茄達摩鯊（Cigar Shark，又名Cookiecutter Shark）。

神秘的雪茄達摩鯊 小小的身軀令大魚們聞風喪膽▼▼▼

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牠幾乎廣泛分佈在全球各個大洋，但因其白天總是生活在千米級烏漆嘛黑的深海處，所以人們一般很難捕捉到他的身影。只有當黑夜來臨，雪茄達摩鯊才會向上爬升準備正餐。有意思的是，別看雪茄達摩鯊通常只有半米左右大小的個頭，牠鐘愛捕食的對象可都是比牠大上數倍，類似各種鯨、海豹海狗、大白鯊等生物，也算是一種「反差萌」吧。那麼問題來了，這幫大哥如此健壯的體格還能被你一個小小鯊魚的小小小嘴咬死？那可不一定。在正餐開始前，雪茄達摩鯊會催動內力，使身體的腹部發出一種生物光，勾引深海處的大魚前來吃掉自己，類似這種光。可一旦大魚中招靠近雪茄達摩鯊，嘿嘿，那就正式開餐了。

排列整齊的三角形的尖銳牙齒透着森森寒氣，而且牙齒兩側還配備有能牢牢吸附住獵物身體的肉吸盤。雪茄達摩鯊進食時會把嘴死死釘進獵物皮肉下，再把吸盤蓋住形成鯊魚真空杯。還記得鱷魚的大招死亡翻滾嗎？沒錯，雪茄達摩鯊完美復刻此技，靈巧的360°一扭身子，一大塊魚肉當即剜下，完美的圓形傷口血流如注。牠就像一個海裏的全自動冰淇淋勺，游來游去從大魚身上一口口挖出魚肉做成的圓形肉球冰淇淋。而被他狠狠佔便宜的大魚們根本來不及反應到底是咋回事，還以為是被海裏蚊子叮了，一臉懵圈。

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雪茄達摩鯊作為水中天才電競選手，憑借嫻熟的hit and run技術制霸整片海洋，牠一個鯊就是一支游擊隊。很多比牠大的多的海洋生物一開始並不在意身上小小的傷口，但當傷口數量累積過多，死亡便悄然而至，而且流出的大量鮮血很容易招來附近游走的大鯊魚，橫豎都是個死。也就是說，一旦被雪茄達摩鯊上了流血標記，也就開啟了一場漫長的凌遲處死。對小型魚類來說，這一口更可足以嘬下牠半個身子，直接告別美麗的世界。當然，我們所擔心的人類被襲事件也發生過，這東西就像王八，咬上人不打雷不鬆嘴，被利牙死死扣住腹部肌肉的滋味絕對不好受，圍在身邊一圈人誰都不敢輕舉妄動，想想也是，硬拔可是會開膛破肚的。

而且雪茄達摩鯊沒事兒就給東西來一口這種天不怕地不怕的流氓行徑，就連美國海軍艦隊都未曾難逃一劫。據美國海軍學院專門研究海洋生物對設備損傷的一篇論文稱，冷戰時期，荷槍實彈待命的美國核潛艇聲納部分的橡膠就經常被雪茄達摩鯊留下碗大的疤。對牠來說，這塊肉又軟又不會反抗，簡直太完美了。可礙於當時的美軍並不知道還有這種奇葩鯊魚存在，直接懷疑到死對頭蘇聯身上，以為是他們發明的秘密武器。蘇聯的「設計對白」應該是：什麼破事都怪我是吧？我不是我沒有別亂說。好在最後查明是雪茄達摩鯊搞的鬼，不然，全人類可能都要因為一條鯊魚開啟第三次世界大戰，那可太荒唐了。

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