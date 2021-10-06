網紅Bretman Rock登《花花公子》封面　成首名「出櫃」兔男郎

美媒《今日美國》10月5日報道，著名成人雜誌《花花公子》（Playboy）公開的最新一期封面，封面人物是來自菲律賓的網紅羅克（Bretman Rock）。《花花公子》邀請羅克拍攝封面，讓他成為這本雜誌的封面人物中，首名公開自己同性戀身份的男子。



圖為網紅羅克10月1日在Twitter和Instagram發布的圖片，美國著名成人雜誌《花花公子》邀請他拍攝最新一期封面。（Instagram＠bretmanrock）

《花花公子》自1953年創刊以來，大多要求女性當封面人物，只有少數男人受邀，包括美國前總統特朗普（Donald Trump）、歌手Bad Bunny和Bruno Mars等。而羅克是第一個獨自上封面的男同性戀者，雜誌目前為電子版。

美國前總統特朗普年輕時也曾登《花花公子》封面，不過並非獨自一人。相片中的他身邊還有一名性感女郎。（Amazon）

羅克稱：「對LGBT而言，《花花公子》的封面能有一名男性，是一件大事，對我的棕色人種社區來說，一切都那麼超現實。總之就是『這件事甚至（講粗口）現在正在發生？』類型的氛圍。而且我很漂亮。」

羅克今年23歲，起初在YouTube和Twitter旗下的應用程式Vine做YouTuber，教人化妝，如今是菲律賓阿爾托廣播系統—紀事廣播網絡新聞網（ABS-CBN）旗下奧多比工作室（Adober Studios）的簽約藝人。其Instagram帳戶有1,781萬人追蹤。