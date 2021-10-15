魷魚遊戲｜創作靈感源自特朗普　導演兼編劇黃東赫真正險中取勝

韓劇《魷魚遊戲》導演兼編劇黃東赫稱，過去十年發生過的金融海嘯、科網巨頭崛起、投資加密貨幣風潮，以及特朗普（Donald Trump）2016年勝出美國大選，都啟發他創作這部電視劇。他稱特朗普「有點像」劇中操縱遊戲的VIP。



黃東赫導演接受韓國電視台JTBC訪問。（JTBC截圖）

美國媒體IndieWire在10月10日發布黃東赫的訪問內容。他稱那些VIP以及特朗普，是啟發他創作《魷魚遊戲》的人。

圖為2021年9月25日，美國總統特朗普於佐治亞州出席集會。（AP）

他在訪問中稱在2008年構思這部片集，當時有雷曼兄弟事件，當時自己在經濟上也陷入困難。他稱過去10年發生很多事，如加密貨幣的興起，以及科網巨頭如Facebook、Google及Naver在重組人們的生活。他稱，來到特朗普在2016年當選總統，黃東赫想他有點似故事中那些VIP：

他（特朗普）像是在經營一個遊戲節目，而不是一個國家。他讓人們感到恐懼。當所有這些事發生後，我想是時候讓這部劇集面世了。 韓劇《魷魚遊戲》導演兼編劇黃東赫

他稱：「這個概念在10年前並不現實。它太離奇了，以及人們會想這不是一部賺錢的片集，還有它是暴力以及在評級方面或會有一些問題，這樣目標觀眾會減少。但過了10年，以及對於Netflix來說，它的發行形式是有別於電影；它的限制較少，所以我能按照自己方式來製作這部影片，而我在這些問題所感受到的壓力也會少一點。」

韓劇《魷魚遊戲》的導演兼編劇黃東赫稱，美國前總統特朗普「有點像」片集中操縱遊戲、戴上動物面具的VIP。（Netflix）

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