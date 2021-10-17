宮崎駿親自設計　全球唯一吉卜力美術館　奮力走出疫情陰影

國慶假期裏，大型遊樂場無疑是期間最大贏家。北京環球人擠人，近千元的袍子幾乎賣斷貨；上海迪士尼玲娜貝爾（LinaBell）喜提「川沙妲己」名號，買個娃娃要排隊6小時。當國內大型樂園逐漸恢復了疫情前的紅火，日本的吉卜力三鷹之森美術館卻困在疫情裏，快要開不下去了。



宮崎駿親自參與設計，它是全球唯一一所官方建造的吉卜力美術館（Ghibli Museum）。在這裏，你可以乘坐《龍貓》裏柔軟的貓貓公車，參觀宮崎駿的工作室，遊覽《天空之城》裏的巨型士兵模型和拉普塔石碑，在《飛天紅豬俠》商店「曼馬由特」購物......這是一個真實的宮崎駿王國，它把電影裏的夢幻投射到了現實當中，讓人們可以徜徉尋夢。所以從開園起，它就成為無數粉絲的打卡聖地。

然而從去年開始，受到全球疫情的影響，吉卜力美術館的遊客大大減少，長時間閉園。與此同時，已經20歲的樂園又有太多地方需要修繕，一下子花掉了前些年攢下的儲備金。錢花完了，日本疫情卻還沒結束。幾乎沒有任何收入，樂園甚至無法再維持運營，更別說繼續修繕，以至於不得不開啟眾籌。

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財政困難 眾人支援 捐款一日即滿

2020年，吉卜力美術館就被疫情拖垮了。為了公共安全，吉卜力美術館曾關閉長達五個月。開館後卻因為日本始終沒有得到緩解的疫情，游客量大大減少。但運營費用並不會因為遊客稀少而縮減。

如果你去過這裏，一定會被它滿滿的綠意和天真趣味所折服，而這也是最燒錢的——為了維護這一切，短短一年就花掉了美術館3.5億日元的儲備金（約2300萬港幣）。雖然吉卜力美術館是宮崎駿參與設計、吉卜力工作室建造的，但已經免費捐贈給了三鷹市。今年三月，三鷹市政府就提供了5000萬日元（約340萬港幣）的補助金。但在收入微薄的情況下，這只是杯水車薪。

於是從今年7月開始，在三鷹市政府的支持下，吉卜力美術館開始向公眾募集資金，以保全這座為人們造夢的美術館。為了鼓勵更多的當地老百姓伸出援手，三鷹市實行了「故鄉稅」制度：捐款可以抵稅，捐得越多，抵得越多。

吉卜力美術館發起衆籌（點擊放大閲讀）▼▼▼

所有捐款的朋友都會收到它的感謝卡片。7月15日捐款開始的當日，就有上千人為美術館捐款，設置的1000萬日元目標立刻就達成了。

捐款網站上，網友們慷慨解囊後，寫下了對美術館的祝福：「請保護好三鷹市的寶物。我最喜歡的吉卜力和我最喜歡的博物館。願心中的這份美好得到保護並延續下去。我愛吉卜力，我男朋友也很喜歡美術館，我們會一起繼續熱愛，下個月舉辦婚禮。非常感謝。」

還有一看就是鐵粉的觀眾：「我從小就喜歡吉卜力。吉卜力電影為我的生活增添了色彩。我很高興能夠以這種方式回饋一點。宮崎駿導演，別說這是最後一次了，請繼續創作吧！我也很喜歡宮崎吾郎導演的作品！請製作更多的作品！」

第二天，美術館便在官網對大家表達了感謝，並表示為了應對未來的更多意外，會繼續開放捐款至2022年1月31日。截至今日，捐款數額已經到到3100萬日元，參與人數3932人。這些錢除了用在必要的修繕上，其他都會交給負責運營的公益財團。

吉卜力美術館 真實的童話世界

吉卜力美術館在2001年開園，到今年是整整20周年。原本按照計劃，美術館將舉辦盛大的慶典活動。但因為疫情和資金，活動不得已取消。為了安撫粉絲的心，樂園開設了全新的線上購物網站，不光售賣吉卜力動畫的周邊，還有20周年限定的產品。10月3日這一天，館區內放了一個巨大的龍貓氣球慶祝生日，萬分可愛。

樂園內部景觀（點圖放大閲讀）▼▼▼

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宮崎駿的動畫影響了一代又一代的人，而吉卜力美術館是大師在自己工作室的基礎上親自設計的，建造由其長子宮崎吾朗負責，是不折不扣的「宮崎家的幻想世界」。相比一般的大型樂園，吉卜力美術館的面積不大，也沒有那麼多游戲設施，它更像是一個供玩家自由探索的迷宮。

地下一層的「土星座」放映室用來放映吉卜力工作室獨家出品的原創短劇，可以提前在官網查到每月放映的信息。這個月放映的就是以《龍貓》為原型的《小梅與龍貓公車》的故事，讓人忍不住落淚。此外還有展覽區，不同的時間段展覽不同。偶爾還會和皮克斯等大型動畫公司夢幻聯動，推出合作展覽。目前的展覽關於宮崎吾朗的新作《阿雅與魔女》，吉卜力的第一部3D動畫是如何製成的？答案都在展覽裏。

最受歡迎的展區，必然是位於一樓的吉卜力模擬工作室和二樓的龍貓公車。真實可乘坐的龍貓公車，和想象中一樣柔軟——可惜僅限小學生可乘坐。模擬工作室完全按照宮崎駿本人的畫室佈置而成。老爺子的圖書、畫桌、飛機模型、各式各樣的小玩意兒，而我們熟悉的動畫小人就誕生於此。此外還有圖書館、紀念商店......全部都裝飾成電影裏的樣子。雖然不華麗也不高科技，但給人一種非常溫暖的感覺。

吉卜力美術館的室內是不允許拍照的，但對著室外的天空之城機械兵，則可有大拍特拍了。在這裏，幾乎所有熱門宮崎駿IP都擁有自己的一片天地。在機械兵一側，還有刻著神秘拉普達文字的天空之城拉普達中樞石碑。玩累了，樂園內部還有草帽Cafe餐廳可以休憩和用餐。除了固定菜單之外，餐廳還會配合園內的展覽以及IP進行不同的菜單設計。友情提示，草帽Cafe的餐量不大，點餐時要注意哦。

在募捐的網站上，有這麼一段話，「我希望你能看到、觸摸、感受並把一些令人難忘的東西帶回家。忘記日常生活的喧囂，在樂園度過一段時光，不僅對孩子們來說，對我們成年人來說都是不可替代的重要時間」。在吉卜力美術館創始之初，宮崎駿對它的定義就是「有趣而柔和、可以發現各種事物、可以感受思想、離開時比進入時更放鬆」。它帶來的情緒沒有那麼激烈，但就像宮崎駿的電影一樣，帶給人力量和慰藉。

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票價20年不變 預約機制單一

這樣美好的美術館，怎麼會走到今天這麼無奈的一步？原因不不只是因為疫情。

根據日本的數據，自2001年創立以來，吉卜力美術館每年接待的人次超過70萬——這個數字看似不小，實際對一個大型樂園來說並不多。美術館限制每天只接待2400人，所以每年70多萬遊客已經是在範圍內所能接待最多的遊客數量。舉個例子，東京迪士尼僅在2018年上半年就有1550萬的客流。當然我們不能拿兩者相提並論，但就門票而言，吉卜力美術館的收入很微薄微博。

更何況從創立初期定下的成年人（19歲以上）門票1000日元開始，這個價格再也沒有變動過（約合68港幣）。不光限流嚴重，在今天各方訂票都十分便捷的條件下，美術館的購票方式也不是那麼「現代」。日本人需要提前一個月預定，海外遊客提前三個月預定，黃金時間搶票相當困難。這也導致國內的遊客往往要花費比原價高出數倍的金錢找「黃牛」代購。

或許是因為吉卜力美術館一直以來都把絕大多數精力放在了美術館本身的運營，反而忽視了一些遊客便利性、以及營銷上的作用。所有室內都不能拍照的規定，也在很大程度上勸返了想要打卡的遊客，更削弱了宣傳性。想吸引人，只剩下吉卜力的名頭，和不怎麼高清、又「過於寫實」的官方圖片。在競爭激烈的當下，適當地提高商業性，反而有利於美術館的生存。

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21年後迎來第二家樂園 在日本愛知縣

明年秋天，第二家吉卜力樂園將姍姍來遲。日本愛知縣與吉卜力工作室達成協議，將2005年愛知縣長久手市的萬國博覽會會場改建為吉卜力樂園。

第二家吉卜力樂園地圖（點圖放大瀏覽）▼▼▼

全區分成青春之秋（《哈爾的移動城堡》、《心之谷》）、吉卜力大倉庫（《千與千尋》、《風起了》）、幽靈之村（《幽靈公主》）、魔女之谷（《魔女宅急便》）、DONDOKO之森（《龍貓》）五個區域。其中青春之秋、吉卜力大倉庫和DONDOKO之森將在2022年秋天開幕，另外兩個區域在2023年開幕。它的面積比三鷹之森美術館更大，更像一個傳統的大型樂園。

不光還原了《龍貓》中小月和小梅的家，建設了真實的哈爾的移動城堡，還可以逛逛《千與千尋》裏的市場——如果到時候疫情得到控制，可以去日本旅遊了，也要記得別吃太多，小心變成豬哦！