維也納旅遊局「相中」OnlyFans　展示裸體藝術品從此無懼封禁

在維也納分離派的藝術家們宣布「每個時代有每個時代的藝術；藝術有藝術的自由」一個多世紀後，奧地利首都維也納的美術館終於找到一個可讓它們避過一般審查的、展示藝術品的網站：被稱為「成人版」Instagram的付費內容網站 OnlyFans。



奧地利維也納旅遊局10月17日公布在OnlyFans開設新賬號，以此抗議各社交平台對當地各個博物館館藏藝術品持續的審查。

OnlyFans是目下少數允許裸體內容展示的主要社交平台。

圖為維也納旅遊局其網站上公布，當局已在OnlyFans開設賬號。（維也納旅遊局網站）

類似事件近年不時發生，令藝術開好者及策展人等相當無奈。

奧利地維也納阿爾貝蒂娜博物館（Albertina）TikTok賬號因在7月展示日本攝影師荒木經惟作品而被封鎖；2019年Instagram也發生過類似的事件，比利時名畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）的作品被判定為違反平台禁止任何裸體描述的社群標準；2018年維納斯雕像的照片被Facebook被認為是色情而遭刪除。2021年為紀念維也納利奧波德博物館（Leopold Museum）20週年的短片，被Facebook和Instagram以潛在色情為由拒絕批准展示。

維也納旅遊局稱，在宣傳片中使用裸體藝術作品幾乎是不可能，但它們對維也納至關重要，當局發現OnlyFans是唯一能自由宣傳這些作品的地方。