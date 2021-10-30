小室圭紐約律師考試「肥佬」？日本網友猜測：可能沒資格報名

美國紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭名字未出現在合格榜單內。



紐約州律師資格考試一年兩次，分別為2月和7月。今年7月的考試因疫情之故採線上舉行，有9227人參加。律師協會28日已將考試結果分別寄發通知給考生，29日於官網公布榜單。

30歲的小室2017年9月和真子訂婚，但不久後爆出小室母親的金錢糾紛，他則赴美就讀福坦莫大學法學院，同時在一間律師事務所工作。

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根據紐約州律師協會官網，獲認可為「優良法學院」的學生，初次參加考試的合格率約86%，福坦莫大學也被列為優良法學院之一。

日本周刊Daily報道，擁有紐約律師資格的日本律師清原博早前接受TBS電視台訪問時指出，初次參加考試者的合格率約78%。清原指出，通過考試後的執業律師年薪可達2000萬日圓，但沒有資格的只能以助理身分工作，年薪僅約600萬日圓。

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有日本網友猜測，小室可能根本沒報名律師考試，或是他其實沒有報名資格。

真子26日和小室登記結婚，脫離皇室成為「小室真子」，將赴美和小室共組家庭。關於結婚日期，也有日本網友以陰謀論口吻指出，7月律師考試放榜日通常是10月最後一周或11月第一周，小室搶在10月底之前和真子完婚，如今榜單公布未發現小室的姓名，就算外界認為他配不上真子，但木已成舟。

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