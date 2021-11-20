25歲匈牙利女屠夫迷上「食生肉飲食法」　連內臟都唔放過

飲食習慣百百種，每一個人都有自己喜愛的飲食風格。匈牙利有位25歲的女子，從去年開始改變自己的飲食習慣，並就此愛上了吃「生肉」的飲食法。而除了肉類之外，她也相當喜愛吃生的動物臟器，在持續一年食用生肉類及雞蛋後，她認為自己的身體不僅沒有出現什麼不良症狀，還越活越健康。



根據《鏡報》報導，居住在匈牙利施瓦本的Nikolett Kiss因健康問題，開始研究各方的飲食方法，更從去年開始實施「生肉」的原始飲食，並表示自己在嘗試這樣的飲食模式後，身體不僅變得沒有以往臃腫，整個人的健康及精神狀態也都有大幅進步「我選擇吃生肉的原因是因為這樣做的時候感覺很棒，變得更容易消化，我也很喜歡這種味道。」

【圖輯】點圖放大瀏覽Nikolett Kiss吃生肉的照片👇👇👇

除了各式肉類之外，Kiss也相當喜愛食用肝臟、心臟、骨髓、大腦等動物臟器，她透露自己每週約會花費70歐元（約港幣615元）的金額去購買最新鮮的牛肉。而她除了是一名廚師之外，也身兼了屠夫的工作，因此她有許多管道能夠挑選品質較優良的供應商。Kiss表示「我不擔心吃入生肉會有食物中毒的風險，我從來沒有因為吃生肉而生病，我相信只要我吃的是來源良好、新鮮的肉品，我就不會生病。」

她也分享自己一天只吃早餐及午餐，而在料理上Kiss也會依據不同肉類的品質，而採取不同的處理方式。她表示儘管是同一隻動物，但不同部位仍有著不一樣的風味，這皆取決於動物的飲食、性別、年齡以及養殖場如何去對待牠們，但為了盡可能地保留自然風味，Kiss仍偏好吃未經調味的肉品。「如果是草飼牛，其肉的風味會產生一種甜味，而色澤則呈現乳白色，但以穀物飼養的牛隻，肉的味道幾乎變成金屬味。」

【同場加映】慎入︱泰國病人「嘴裏拉出蟲」影片熱傳 專家籲愛吃生食者注意（點圖放大瀏覽👇👇👇）

延伸閱讀：

好市多蝦仁賣到缺貨 內行曝真相

【本文獲「TVBS」授權轉載。】