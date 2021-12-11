特朗普出版寫真集親自寫圖片說明　大讚金正恩堅強又聰明

美國前總統特朗普（Donald Trump）12月7日發售的相片集內有逾300張照片，他還為部份照片親自寫圖片說明，例如是他與朝鮮領導人金正恩會面的合照。據韓媒12月 10日報道，特朗普寫道自己喜歡金正恩，又形容對方非常堅強和聰明。
韓國《中央日報》10日報道，寫真集Our Journey Together（暫譯：我們共同的旅程）第156頁正是特朗普2019年6月在板門店與金正恩會面握手的相片。
這張照片旁邊的圖片說明寫道「在北和南韓邊境。我喜歡金正恩，（他）十分堅強和聰明。世界因為我們變得和平」，又指「如果選舉沒有操縱，我們現已與朝鮮達成協議」。
報道稱，特朗普在書內再指控美國現任總統拜登（Joe Biden）靠舞弊贏得總統大選，又強調拜登政府與朝鮮僵持的局面。
報道還指，相片集內有6張特朗普與中國國家主席習近平的合照，亦有和俄羅斯普京（Vladimir Putin）一起拍攝的相片。他稱和普京關係很好。
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這本相片集的價錢為74.99美元（約584港元），另有親筆簽名版賣229.99美元（約1,793港元）。
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