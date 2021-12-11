特朗普出版寫真集親自寫圖片說明　大讚金正恩堅強又聰明

美國前總統特朗普（Donald Trump）12月7日發售的相片集內有逾300張照片，他還為部份照片親自寫圖片說明，例如是他與朝鮮領導人金正恩會面的合照。據韓媒12月 10日報道，特朗普寫道自己喜歡金正恩，又形容對方非常堅強和聰明。



韓國《中央日報》10日報道，寫真集Our Journey Together（暫譯：我們共同的旅程）第156頁正是特朗普2019年6月在板門店與金正恩會面握手的相片。

這張照片旁邊的圖片說明寫道「在北和南韓邊境。我喜歡金正恩，（他）十分堅強和聰明。世界因為我們變得和平」，又指「如果選舉沒有操縱，我們現已與朝鮮達成協議」。

板門店特金會：圖為2019年6月30日，美國時任總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人「企定定」握手，供在場記者拍照。（Reuters）

報道稱，特朗普在書內再指控美國現任總統拜登（Joe Biden）靠舞弊贏得總統大選，又強調拜登政府與朝鮮僵持的局面。

報道還指，相片集內有6張特朗普與中國國家主席習近平的合照，亦有和俄羅斯普京（Vladimir Putin）一起拍攝的相片。他稱和普京關係很好。

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這本相片集的價錢為74.99美元（約584港元），另有親筆簽名版賣229.99美元（約1,793港元）。