哈里王子基因太強　聖誕全家福曝光後「紅染髮劑」登上熱搜詞

聖誕節前夕，英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）發出賀卡，放上首張一家四口照獻祝福。不過網友更關注，2歲阿奇（Archie）與6個月大莉莉貝特（Lilibet）的髮色都遺傳自哈里，這也讓他們「紅髮」（ginger hair）的染髮劑成為網絡最新熱搜。



根據英國《每日星報》報道，哈里、梅根聖誕賀卡上的全家福洋溢着幸福氛圍，外界也首度看到6月出生的莉莉貝可愛模樣，網友看到後都覺得相當感動留言，有網友留言他們看起來真的很幸福，也有人「敲碗」想看更多他們一家合照。

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此外，網友也注意到阿奇與莉莉貝特的頭髮顏色，都遺傳自父親哈里的特色紅髮。英國知名美容機構Longevita根據Google搜尋數據調查發現，哈里一家聖誕賀卡發出後1小時內，紅髮染髮劑的搜尋飆升1150%，達到之前從未有過的高峰。

Longevita發言人對此表示，自從哈里與梅根脫離王室後，他們對於自己呈現給外界的形象非常挑剔，同時選擇讓2個小孩遠離大眾目光。但這項調查凸顯他們仍具有高度影響力，光是一張照片就能瞬間點燃民眾對他們的關注。

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