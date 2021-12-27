英女王將退位？英國靈媒：查理斯王子快登基　但不會「做得長」

英國小報《每日星報》12月26日獨家引述英國知名靈媒戴維斯（Deborah Davies）稱，英國王室未來數月會出現一些「重大轉變」，年輕成員會走上「幕前」。



曾準確預言新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）以及菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）之死的她稱，2022年是英國王室麻煩的一年。

她稱英國女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）在大約6月起便不會再出現在公眾視野。

戴維斯稱未來數月英國王室會有重大轉變，女王會逐步卸下職務，不過她看到查理斯王子（Charles, Prince of Wales）「在位時間很短」，不是看到他死亡或什麼。他在位時間只有「幾個月左右」，而後就會傳位給威廉王子（Prince William, Duke of Cambridge）。

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她說：「我只是認為他和（妻子）卡米拉都不適合那個角色。」

在她眼中，查理斯「享受現在的生活」，她不認為以他現時的狀態當上國王後，會享受扮演那個角色。

她認為查理斯是行事基於情緒的人，當他成為國王時，這會是一個拖垮他的原因。她稱當國王的人需要變得更強。

戴維斯稱，「威廉已被栽培得非常適合當國王」。她認為威廉會是史上最好的國王，他是萬中無一的人，生來已是這樣，而他踏出的每一步，都是其母戴安娜陪着他一路走來。