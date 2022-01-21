FF7女主角Tifa成人動畫突然插播　意大利參議院網上會議遭惡搞

VICE新聞（VICE News）19日報道，意大利參議院17日一場視訊活動遭人「闖入」惡搞，當數位政治人物、學者和一位諾貝爾獎得主的面，播出以經典電玩Final Fantasy VII的Tifa為女主角的3D成人動畫片。有參議員稱已將把此事通報警方處理。



此事發生在17日，地點位於意大利參議院所在的羅馬朱斯蒂尼亞尼宮（Palazzo Giustiniani），與會者有「五星運動」（Five Star Movement）黨的多位政治人物、2021年諾貝爾物理學獎得主帕里西（Giorgio Parisi）及其他幾位經濟學、社會學和資通科技方面的專家。

網上會議突播AV版Tifa動畫 與會者表情尷尬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

據報道，當一位講者說到「關於醫學與科學研究的成果，連同它們的快速可及性和可靠性」時，播放會議的畫面就遭人切換與打斷，先響起日語字彙和喘息聲，3D成人動畫片隨後就出現在主要畫面上，而且一播便30秒。

講者在3D成人動畫片播放幾秒鐘後意識到發生什麼事情，主辦者則開始試着剔除惡搞人士，「有個人偷偷溜進來了，我道歉。其他主管是否能夠拜託幫我一下，把這人踢出去」。

根據影片，這場會議的線上觀看人數沒有超過120人，整件惡搞事件則持續不到半分鐘。曼托瓦尼參議員（Maria Laura Mantovani）告訴當地媒體，她正就此事通報警方。

【延伸閱讀】阿根廷議員「熱心檢視」女伴術後狀況 以為Zoom斷線 直播片瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【延伸閱讀】巴西議員視像會議期間拿起性感T-back狂聞 遭提醒才驚覺鏡頭沒關（點圖放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

離開地球的代價之一 太空人紅血球破壞量比常人高54%

懷疑丈夫出軌…人妻安全套浸辣椒水 3小時後閨密、渣男下場慘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】