Twitter推出NFT頭像功能

社交網站Twitter在1月20日宣布推出一項功能，以便用户將NFT作為其個人頭像。Twitter此舉旨在讓更多用戶展示數碼藝術，並鼓勵人們註冊其訂閲產品Twitter Blue。此項新功能僅限於Twitter Blue訂閱用户使用，且僅支持蘋果iOS設備。



Twitter Blue是Twitter旗下的一款訂閲產品，訂閲費為每月2.99美元。其會員可以將一個加密貨幣錢包連接到自己的賬戶，並從錢包中選擇一個NFT作為頭像。

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

Twitter表示，經過驗證的NFT將以六邊形的形態出現在用戶的個人資料上，而不是原有的圓形，以便與其他用户的頭像區分開來。

根據市場追蹤機構DappRadar的數據，儘管在接近年底時出現了增長放緩的跡象，NFT市場的銷售額在2021年仍達到250億美元左右。與其他科技公司一樣，Twitter也在積極探索數碼商品。該公司在2021年9月證實，他們正在建立驗證和顯示NFT的功能；許多Twitter用户都對這種數碼商品非常感興趣，該公司在2021年6月創建並分發自己的NFT。