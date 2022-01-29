冧爆美國第一夫人　2歲虎斑雌貓Willow住進白宮　拜登又成為貓奴

撰文：聯合新聞網
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美國第一夫人吉爾．拜登的發言人拉羅沙1月28日宣布，第一家庭加入新成員，是來自賓州農場的兩歲虎斑母貓「威洛」（Willow），命名源自吉爾的故鄉賓州威洛格羅夫（Willow Grove）。

吉爾2020年總統大選時到該處農場造勢，威洛跳上講台一度打斷她的演說，卻也讓吉爾對牠一見鍾情。農場主人表示，看到威洛和吉爾的互動，認為白宮才是牠的居所。

過去數月威洛被寄養在拜登夫婦友人處，近日被接入白宮。拉羅沙發表聲明說：「威洛已經帶着最喜歡的玩具和零食入住，有足夠空間讓牠到處聞聞及探索。」

即睇美國第一家庭新成員Willow模樣：（按圖了解）

拜登夫婦原本養了兩隻狗，德國牧羊犬Champ和Major，Champ去年6月去世，Major則是在入住白宮後突然出現行為問題，會攻擊幕僚。

去年12月，拜登胞弟詹姆斯送了一隻德國牧羊犬幼犬給他，作為生日禮物，取名為Commander。

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