非洲9歲男童愛炫富　坐擁豪宅名車兼全身名牌　背後全靠富爸爸

西非尼日利亞（Nigeria）9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富，「富二代」的他坐擁多部名車、經常穿名牌衣服，且6歲時就收穫豪宅做生日禮物，但他的富爸爸1月再度被捕，未知會否影響他們未來生活。



「富爸爸」穆斯塔法（Ismailia Mustapha）是尼日利亞名人，據《太陽報》報道，他最初靠經營貨幣兌換生意致富，之後再轉到其他投資，並一舉成為網絡紅人，在IG有近120萬人追蹤。

9歲兒子穆罕默德跟父親一樣高調，他同樣在IG分享奢華生活照片，有時是與自己擁有的名車合照，有時是乘搭私人飛機，輿論形容他是「世上最年輕億萬富豪」。

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報道指，2019年穆罕默德6歲生日時，爸爸穆斯塔法就送了一間豪宅給他作為禮物，穆斯塔法當時還發帖指「擁有房屋是一種讓你覺得生活中每一天都值得面對的感覺，它讓你放心，在經歷風風雨雨後，你仍有一個地方可去。」他又曾送贈賓利（Bentley）名車給兒子。

兒子穆罕默德的IG有約3.3萬人追蹤，2019年4月時，他便曾在IG發帖，相片是自己站在一部林寶堅尼名車前，寫道「祝我生日快樂」（Happy birthday to me）。

這對父子樂於分享浮華生活，但報道指，富爸爸穆斯塔法正面臨刑事控罪，他遭指控洗黑錢，涉及金額逾1000萬英鎊（約1億港元），他正以35萬鎊（約365萬港元）保釋，仍在等待審訊。

▼穆斯塔法也常分享自己與名車的照片▼