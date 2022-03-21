美國女減肥不成反變胖　驚揭卵巢生瘤　重達9公斤有毛髮與牙齒

美國28歲護理師康葳兒（Jaimi Conwell）多年努力減肥都宣告失敗，日前求助醫生才知道自己的卵巢有顆9公斤重的腫瘤，裏面長滿「頭髮和牙齒」。



康葳兒透露自己曾努力控制卡路里攝取量、採取生酮飲食、一天運動2次，卻一直瘦不下來，甚至在2年前開始迅速增加體重，還出現噁心等令人擔憂的症狀。最終醫生發現她病情的奇怪原因：重達9公斤腫瘤完全包覆她右側卵巢，且持續增長。

（圖片經處理）康葳兒經檢查下發現卵巢有個9公斤「長出頭髮跟牙齒」的腫瘤。（TikTok截圖）

康葳兒在切除腫瘤及右側卵巢後幾個月，減掉了46公斤。

康葳兒術後才知道自己體內有這麼大的腫瘤，震驚表示：「就像體內有3個孩子，而且還聽說腫瘤長出毛髮跟牙齒，讓我很震驚，也覺得很噁心。」

醫生至今仍無法確認康葳兒腫瘤生成的原因，只是猜測康葳兒的母親在懷她時可能懷了雙胞胎，但那個胚胎沒有長成另一個胎兒，而轉變成康葳兒卵巢上的腫瘤。

康葳兒起先很難過且擔心摘除右側卵巢會造成不孕，但婦產科醫生向她保證，她所有的荷爾蒙和卵子都會進入左側卵巢，所以應該不會有不孕的問題。

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