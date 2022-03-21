曾為普通打工仔　用遺散費1千鎊創業　英男今天坐擁過億身家

英國34歲男性費里斯比（Adam Frisby）曾是輟學的漢堡王打工仔，但他9年前掏出1000英鎊（約港幣1萬元）創業後，現在已成為身價超過3500萬英鎊（約港幣3億6千萬元）的富豪。



費里斯比當時在自家臥室創建網路時尚商城In The Style，該公司長年與實境秀明星、網紅合作製造話題，去年3月以高達1.05億英鎊（約港幣10億8千萬元）的價格在證券交易所上市。

費里斯比10幾歲時隨家人移居西班牙，後來他返回英國劍橋和朋友住在一起，並在漢堡王打工維持生計。接着他到銀行工作一段時間，後來為了照顧因嚴重車禍失明的弟弟辭去工作。他在曼徹斯特期間，又去一間慈善機構工作上班，無奈最後被該機構資遣。

他拿着1000英鎊的資遣費心想：「我一直想為自己做點甚麼，現在是時候了。」2013年他眼見女裝市場的潛在缺口，就拿出資遣費設立自己的公司。

費里斯比透露：「我沒想到任何商業模式，也沒做任何計劃，我只是想試一試。」他跟批發商買了6件衣服後，再通過社群平台以3倍價格出售。接下來幾年他靠着跟名人的合作，提高品牌能見度。

費里斯比說：「我始終相信自己能做到，但沒想過會如此成功。」他還鼓勵人們要追逐夢想：「很多人從學校畢業後都會感覺很失落，但我的故事說明了一件事，那就是做你想做的事永遠都不嫌晚。」

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