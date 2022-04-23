3米長深海「大王魷魚」現身日本海灘　居民憂是否為地震先兆

許多人總是對海底世界充滿無限想像，尤其在深海裏，有着許多不常見、甚至未知的生物，讓人感到非常好奇。最近在日本有漁夫發現，在當地海灘上看到一條長約3公尺的巨型魷魚被沖上岸，這類巨形魷魚平日都棲息在較深水域，究竟是甚麼原因被沖到岸上，不少人看到覺得很興奮，但也有人憂心這恐是未來嚴重災害的徵兆。



根據日媒《每日新聞》報道，這名漁夫在4月20日上午10點左右，在福井縣小濱市宇久（うぐ）海岸，發現這條「大王魷魚」，當下牠還有生命跡象，漁夫隨即通報當地水族館人員到場處理，不料牠疑似身體太過虛弱，工作人員抵達前大王魷魚就已經死亡了，事後遺體被送往松島水族館測量和冷凍保存。館方表示，不會把這條魷魚製作為標本，但會在量測完畢後放到冰櫃裏向民眾展出。

大王魷魚本應生活在深海，怎卻突然出現在日本海岸旁：（按圖了解）

經過館方人員檢查發現，這條大王魷魚是雄性的，身長約3.35米，體重約80公斤。據了解，這是福井縣今年發生第2起巨形魷魚被沖上岸的事件，大王魷魚是世界上最長的軟體生物，平日主要棲息在深海區域，因此會出現在海岸邊着實罕見，尤其要發現活的更是機率超低。

資料顯示，這類大王魷魚，雌性最長可以長到14米長，雄性則是10米長，平日主要生活在北大西洋和北太平洋，水深300米至3100米的溫帶和亞熱帶水域，數量十分龐大。也由於牠們體型太過龐大，常會被許多民眾聯想成海怪。

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這隻大王魷魚的出現，引發許多網友們熱烈討論，有人驚呼事情恐怕不單純，認為牠平日棲息在深海區域，通常是有變化才會這樣；也有人擔憂地說，「現在連深海底也不平靜了嗎？該不會要地震了吧？」但有網友天馬行空地說，這可以拿去做超大份的魷魚料理，「魷魚這麼大，應該可以做成200盤壽司吧？」

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