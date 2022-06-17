你想中多少錢六合彩？100萬或100億　最貪得無厭者來自這個國家

假若給你一個必中的大抽獎，獎金數任填，你希望中多少？——英國巴斯大學、巴斯思巴大學及艾希特大學聯做了一項調查，發現全球超過86%的人，只需要中1000萬美元，就足夠滿足一輩子的生活。不過也有個別國家的人似乎與「知足常樂」無緣，希望金錢愈多愈好，而這國家是……



研究在不久前公佈，調查在全球33個國家完成，訪問了接近8000人。當大家認為所有人都會希望中獎金錢愈多愈好，人類慾望無窮無盡的時候，研究發現卻不是這樣一回事。所有國家都會有一個傾向，就是當金錢從1萬美金升到1000萬美金時，在1000萬美金是最多人選擇的。

圖為2018年8月，土耳其伊斯坦堡佐盧中心，富裕購物區。（Getty）

而在1000萬美金繼續升上10億美金時，選擇的人會急劇下降，直到最後100億美金，又或是研究員稱這為「無限金錢」時，選擇的人會再次回升，但上升的幅度是否與1000萬美元的多則各國有異。

33個國家中包括了歐美如美國、英國、法國等國家，亦包括了亞洲如中國、日本、印尼等。中東的阿聯酋、非洲的南非、南美的巴西、哥倫比亞等也包括在內，可謂橫跨全球。

根據結果所得，美國只有46%的人會認為1000萬美元已經足夠，遠少於其他國家如英國（63%）、澳洲（66%）、印度（69%）、中國（74%）等。同時也是選擇「無限金錢」最多的國家，達到32%；中國選擇「無限金錢」的卻僅有8%。

全球對「有限」財庫選擇傾向一致

選擇金錢多寡會與人數的生活和物價指數有一定關係，但有趣的是，研究發現即管每個國家堅尼系數、人民文化等不同，對待「有限」和「無限」財庫的選擇傾向也是一致的，意味大多數的人，並不真正需要無限財庫，也能滿足生活。

巴斯大學心理學系的，負責這次的研究的貝恩（Paul Bain）指出，無限需求的意識形態，以人性化體現出來的，就是購買比他們實際需要的更多的東西，並制造社會壓力：「不過大多數人的理想生活所需實際上是相當溫和的。」

研究亦指出，既然大多數人所追求的僅是有限資產，對超級富人徵收財庫稅的政策可能實際上要更受歡迎，而這將有助建設更平等的社會。研究結果刊載在最新一期的《自然》期刊上。