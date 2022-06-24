不要用Google Maps搜尋亞馬遜雨林　街景隱藏「正片」網民激動

「亞馬遜雨林」今天突然衝上Google搜尋趨勢第一名！原來是因為搜尋該街景，竟會出現「激戰現場」，360度全景火辣照讓人頓時語塞。消息曝光以後，不少網友都紛紛搜尋並直呼，「很誇張，無碼」、「好奇心驅使下，360環景太可怕了」、「我比較佩服發現的那個人」。



臉書粉專「爆料公社」小編發文，直呼「千萬不要用Google地圖搜尋『亞馬遜雨林』，就算搜了也不要打開街景」。今早也有網友在PTT的Gossiping板上，以「亞馬遜雨林有廁所嗎」為題發文，驚呼亞馬遜雨林竟然有現代化的廁所和更衣室，且還男女共用。

秒登Google搜尋第一名 點擊放大瀏覽驚人的搜尋結果（慎入）▼▼▼

+ 4

實際上Google地圖查詢「亞馬遜雨林」（座標：3°27'55.1"S 62°12'57.2"W）並點開街景，映入眼簾的正是有着滿滿胸毛的外國人，他左手抓着女方的右腿，並露出燦笑。令人吃驚的是，只要稍微轉動畫面，就會發現這是360度全景照片，外國人正拿着手機開心自拍；再將畫面稍微往下移，則會看到女伴橫躺在洗手台上，並露出淡定表情。

火辣激戰照曝光後，一票網友紛紛直呼，「到底怎麼發現的」、「笑得好開心喔」、「他為什麼能笑得這麼燦爛，她為何可以如此冷淡」、「剛剛去看，還沒被拿掉耶」、「笑容可掬，真是令人意想不到的畫面」、「他還知道要戴套」、「我在公司打開，差點BBQ」、「要多細節，還360度」。

相關圖輯：Google絕對不能搜尋的七大關鍵字 網民嚴重警告：絕對會後悔！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

本站曾報道《谷歌地圖查「日本環球影城」 一看360度環景圖崩潰！網嗨：忘不了》，過去也曾有外國男子一絲不掛自拍並燦笑，露鳥照則讓大批網友傻眼表示，「谷歌提供菇菇湯」、「這個size……」、「太刺激……這狀態還是沒有受刺激的時候」、「傷眼睛」。（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

+ 1

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】