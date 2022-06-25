拜登被揭帶貓紙參加會議　內容提醒「記得坐下」讓人傻眼

在公開記者會，發言者會準備「貓紙」小抄以提醒自己要說什麼、不說什麼不是稀奇事。美國總統也一樣——但近日拜登（Joe Biden）被拍攝到他手上的貓紙內有匪而所思的提醒，包括提醒拜登打招呼、提醒座下、提醒要先感謝來賓再離開之類。



事發在6月23日，拜登出席一場有關離岸風電實施夥伴關係會議。拜登拿着一本包含重點談話內容和資料的文件夾。隨後他拿出一張卡紙，這時正好被現場攝影師拍攝到。

圖為放大了的貓紙內容，其中第二條寫着「你坐在你的座位上」。（翻攝自Twitter）

卡紙上寫着的，似乎是白宮或誰為拜登準備的「貓紙」小抄，以提醒拜登在會議上的程序和做些什麼。第一條寫道：「你進入羅斯福廳（白宮會議室），並向與會者問好。」第二條是：「你坐在你的座位上。」

第三條和第四條稍為正常一點：「你按下Enter鍵」和「你發言兩分鐘」。但在最後的兩條提醒是：「你感謝來賓參與者」和「你離開」。這好像在說明，要有人提醒拜登記得「先坐下後發言」，及「先感謝來賓再離開」這基本都不行的蒜皮事。

親共和黨媒體的霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity），在他的Twitter上嘲笑了拜登一翻：「我的天，竟然要人提醒拜登坐下！」

不過，有分析指出在總統的會議上有嚴格的儀式程序規定，如總統必須坐下，才能讓記者進場。提醒總統盡早坐下可能只是讓負責會議的工作人員好進行下一步動作，不一定代表拜登不會坐下。而會議結束離席前先感謝與會者，也可能是為提示工作人員做好準備，由於感謝本身是會議程序一環，所以必須備註。

只是剛好被攝影機拍攝到，會被感覺相當愚蠢。