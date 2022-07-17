澳洲女員工發短訊沒加emoji　女上司一看氣瘋砸手機甚至解僱她

澳洲發生一宗離譜事件，一名在咖啡店內任職的女子，日前在公司的公用群組與公司經理進行訊息交流時，因沒有使用表情符號，進而惹毛了公司的經理！該名女子事後也因此遭到對方給開除。對此，消息也在曝光之後，引發網友討論。



綜合外媒報道，一名來自澳洲的女子戈登（Kristen Gordon）在當地一間位在昆士蘭（Queensland）的咖啡廳內擔任主管，未料，戈登卻在主管群組中，傳送了一句不帶任何表情符號的訊息給公司經理菲比王（Phoebe Wang），使得對方在見狀之後氣得怒摔手機，同時也要求其他經理必須將戈登給開除。

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對此，事件曝光之後，也在該監公司內造成討論，不少員工在看過兩人的對話後認為，那不過就只是一條普通的訊息，同時也表示，戈登平時傳訊息給其他同事時也不會特別加上表情符號，因此紛紛認為菲比王的反應太過偏激且像故意找人麻煩。

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然而，戈登也在得知自己因為這樣的舉動遭到開除之後，感到非常的震驚及傻眼，同時也已經向「公平工作委員會」（FWC）提出「不公平解雇」的控告，而最終裁決結果也顯示，該集團須支付戈登澳幣5357元（約港幣28500元）。

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